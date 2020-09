Unter uns gesagt: Geht es voran?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Sagt der Ministerpräsident, er wolle mit den Zuständigen darüber reden, wie Weihnachtsmärkte stattfinden können, gibt es wenig Rückmeldungen, die Ideen des Ermöglichens umfassen. Es wird vor allem Widerspruch laut, Widerspruch, der in sich widersprüchlich ist. Die einen verstehen gar nicht, warum man jetzt noch über Vorsichtsmaßnahmen reden soll. Aus ihrer Sicht ist das Virus keine Gefahr mehr. Sie sehen allenfalls einer Art leichter Grippe entgegen – und alles andere ist für sie nur der Versuch, das Grundgesetz auszuhebeln. Andere dagegen sagen: Wie kann man nur daran denken, dass es einen Weihnachtsmarkt geben soll – mit all dem Gedränge, dem Alkohol, der Gefahr …

Dabei heißt es ja von gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Seite, dass das Wie geklärt werden muss. Ein Markt mit weniger Ständen auf großer Fläche, weniger Alkohol, vielleicht mit Zugangsbegrenzungen oder Fiebermessungen … Über all das lohnt es doch jetzt nachzudenken. Einfach verbieten kann ebenso wenig der Weisheit erster Schluss sein, wie die Parole: Augen zu und durch.

Ich war in diesem Sommer bei drei großen Konzerten in Salzburg. Und ich bin zu dem Schluss gekommen: Die Salzburger haben bei ihren Festspielen sehr vieles gut überlegt und richtig gemacht. Das kann ein Ansporn auch für hiesige Kulturveranstalter sein. Natürlich ist in diesem Zusammenhang immer auch die Disziplin des Publikums von großer Bedeutung. Es wird nicht vorangehen auf dem Weg zur „neuen Normalität“, wenn statt guter Ideen Frust, Angst oder Verdruss den Weg bestimmen.

