Unter uns gesagt: Gemeinsame Geschichte

An dem Tag, an dem wir in Weimar des jüngst verstorbenen Heinrich Chaim Bukszpan, eines Buchenwaldüberlebenden, gedachten, wurde abends im Erfurter Kaisersaal mit viel Musik das Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ eröffnet. Es gibt ein kleinformatiges Heft, für das die Staatskanzlei die Verantwortung trägt, in dem auf 99 ganz viele Veranstaltungshinweise aufgenommen wurden. Und es lässt sich schon jetzt sagen: Auf diese 99 Seiten passt längst nicht alles, was es in diesem Jahr der Selbstvergewisserung über einen wichtigen Bestandteil unser aller Geschichte zu erfahren gibt.

Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen – das stellt programmatisch den Anspruch, dass die jüdischen Mitbürger einst und heute nicht nur als Opfer in der Nazi-Zeit betrachtet werden. Es heißt aber auch nicht, dass es nun nur noch um großartige Leistungen längst vergangener Menschen ginge, die wir auf diesem Weg sozusagen vereinnahmen. Nein, nein: Das Jahr stellt durchaus den Anspruch, einen genauen, einen gerechten Blick auf diese gemeinsame, aber immer wieder von Hass und Gewalt durchzogene Geschichte zu werfen. Da wird etwa auf das jüdische Leben in Eisenach geschaut, und wir dürfen uns auf Ute Lemper freuen, die im Herbst 2021 „Songs for Eternity“ präsentiert. Die theologischen Fakultäten in Erfurt und Jena laden unter dem Titel „Christen – Juden – Gesellschaft. Perspektiven für Gegenwart und Zukunft“ zu einem gemeinsamen Studientag Mitte Januar ein. Ganzjährig werden Filme gezeigt, Vortragsreihen, öffentliche Führungen über jüdische Friedhöfe oder durch das jüdische Viertel des südthüringischen Dorfes Berkach sind geplant. Orte wie Meiningen klären über ihre besondere Beziehung zu Israel auf. Viel mehr zu erfahren gibt es jetzt auf der Seite

juedisches-leben-thueringen.de

