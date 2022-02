Unter uns gesagt: Geschichte und Zukunft

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Als Wladimir Putin jüngst seine Gesprächspartner an diesen langen Tisch bat, hatte ich noch die Hoffnung, dass das Tischtuch gar nicht zerschnitten werden kann, weil auf dem Tisch kein Tuch lag. Das verwunderliches Möbelstück schien ja vor allem auch als eine politische Botschaft nach dem Motto gedacht: Hier kommt alles auf den Tisch.

Aber es kam ganz anders – und das sicherlich von langer Hand so gewollt. Für mich scheint der Weg, der da beschritten werden soll, insofern klar – auch wenn ich es aus friedliebenden Gründen lieber nicht wahrhaben möchte –, seit ich mir einen längeren Beitrag eines wirklichen Putin-Kenners zu seiner historischen Rede vergangenes Jahr angehört habe. Viele fanden es eher befremdlich, dass da einer, der sonst zwischen Staatspräsidenten und Ministerpräsidentenrolle wechselt, sich ganz tief in seine ganz eigenen Geschichtswissenschaften vergraben und Erstaunliches hervorgeholt hatte.

Dass, was Putin seither als richtig erachtet und durchsetzt, bestimmt die aktuelle Lage: Im Grunde, sagte Putin als Historiker, gibt es die anderen – in diesem Falle die Ukraine – gar nicht als eigenständige Gebilde, allenfalls als kleine Brüder. Wer das zu Ende denkt und sich überlegt, was das in der Konsequenz an Handlungen nach sich zöge, der könnte sich schon mal eine neue Karte von den Ländergrenzen in Osteuropa malen. Lieber nicht! g.sommer@tlz.de