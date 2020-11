Unter uns gesagt: Gießela, Gießela, Gießela

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Nächstes Jahr will Erfurt zur Bundesgartenschau einladen. Und mit Erfurt tun das viele Standorte im Land, die sich mit eigenen Beiträgen einbringen. Das ist gut so – und doch wird es in diesem Jahr 2021 schwieriger werden denn je, Menschen von weither anzulocken. Das liegt am Überangebot.

Vorausgesetzt, solche Veranstaltungen können im nächsten Frühjahr und dann bis in den Herbst hinein stattfinden, wird es mehr solchen Schauen als sonst in Deutschland geben. Warum? Nun: 2020 sind Landesgartenschauen wegen Corona abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben worden. Das ist Buga-Konkurrenz. Und hinzu kommen jene Landesgartenschauen, die planmäßig für das Jahr 2021 vorgesehen sind.

Beispiel Bodensee: Die Baden-Württemberger wollten eigentlich 2020 nach Überlingen einladen, nur eine Bootsfahrt entfernt von der Insel Mainau. Motto: „Erfrischend, grenzenlos, gartenreich“. Die Bayern planen ihre Landesgartenschau für 2021 in Lindau, weshalb es nun wohl zwei Schauen fast in Sichtweite geben könnte. Das ist dann einen Kurzurlaub wert. Und zudem wird die Landesgartenschau in Ingolstadt nachgeholt. Die Stadt liegt von Erfurt mit dem ICE nur einen verlängerten Katzensprung entfernt.

Erfurt macht sich derweil klein. Woher ich das weiß? Nun, jüngst kamen spezielle Gefäße in den Verkauf, die eigentlich mit ihrem originellen Bunt-Design für die Buga werben sollten. Allerdings hatten die Verantwortlichen erst mal viel zu wenige Kannen mit Namen wie Gießela oder vielleicht Kannebert vorrätig. Ratzfatz waren die Dinger ausverkauft – und damit ist der erste Werbeeffekt direkt verpufft. Das wiederum – wegen der sprichwörtlichen Puffbohnen – passt …

