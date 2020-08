Unter uns gesagt: Goethe zuprosten

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Heute ist Goethegeburtstag. Und an diesem denkwürdigen und vor allem, aber nicht nur in Weimar gefeierten Tag finden Würdigungen und Ehrungen durch die Goethegesellschaften und das Goethe-Institut statt. Das gehört sozusagen zum akademischen Programm. In der Stadt an der Ilm gibt es aber normalerweise auch ganz gemütliche, frohe Zusammenkünfte, um auf das Geburtstagskind anzustoßen. Und da ragt ein Ereignis normalerweise heraus: Auf einen Schoppen haben wir von der TLZ all die Jahre seit 1990 rund um den Goethegeburtstag eingeladen; und es kamen viele Menschen nicht nur aus der Klassikerstadt, um bei dem einen oder anderen Glas Wein den Dichter hochleben zu lassen und Freunde zu treffen.

2020 ist fast alles anders, und auch im Falle unseres Weinfestes musste früh eine Entscheidung getroffen werden. Also: keine Weinstände auf dem Frauenplan, keine musikalische Unterhaltung, kein Quiz für Weinkenner und keine Begegnung mit den bereits seit Jahrzehnten mit Weimar verbundenen Winzern, kein Besuch der Weinmajestäten … Beim nötigen AHA wären sicherlich die Punkte Abstand halten beziehungsweise Alltagsmaske tragen schwerlich am Weinstand oder an den Tischen möglich gewesen. Und wie hätten der Zugang beschränkt werden sollen?

Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die sich bei Videokonferenzen zu Weinproben treffen oder per Schalte einen digitalen Stammtisch veranstalten. Aber wir können uns ja heute Abend im Geiste zuprosten. Die Getränkewahl ist Ihnen überlassen. Und 2021 heißt es hoffentlich wieder: Auf einen Schoppen ...