Unter uns gesagt: Haarige Zeiten

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ein Leser fragt, ob das denn rechtens sein könne: Er wollte einen Termin zum Haareschneiden – und da wurde ihm gesagt, dass das nur nass und nicht trocken geht. Ich kann es Ihnen sagen: Das ist nicht nur rechtens, das ist sogar Pflicht. Ich weiß das, weil ich inzwischen die Arbeitsrichtlinien für das Friseurhandwerk studiert habe – herausgegeben von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Dort steht auch, dass Arbeitsutensilien wie Kämme, Bürsten, Wickler und Ähnliches erst am gewaschenen Kopf der Kundschaft verwendet werden dürfen.

Ich weiß von mehreren Personen, dass sie sich sehr gerne sehr bald professionell den Kopf waschen und das Haupthaar kappen lassen würden. Nun kursiert bereits Witze von den katastrophalen Auswirkungen, wenn 40 Millionen Frauen (okay, ein paar Kinder müssen noch abgezogen werden) verzweifelt nach einem Friseurtermin Ausschau halten. Aber auch Männer wollen nicht alle mit dem Kurzhaarschneider in Heimarbeit geschoren werden. Und mancher weiß jetzt schon, dass sie bis Mitte Mai immer mehr Haarpracht und immer weniger Frisur spazieren tragen werden.

Nein: Schlimm ist das alles nicht, außer der Betreffende muss sich am Bildschirm präsentieren.

Jetzt müssen wir uns ja erst mal mit den Masken befassen. Es kommt nun sehr auf die Ausdrucksstärke der Augen an, wenn Handschlag verboten und Lächeln nicht zu sehen ist. Und der Ton macht die Musik: Noch wichtiger als je zuvor ist es für alle Beteiligte, mit freundlicher Stimme zu sprechen. Bitte und Danke zu sagen. Ich weiß: Den Stoffeln fällt das schwer. Sie haben sich bisher durchs Leben gemuffelt. Jetzt aber hilft nur Freundlichkeit. Und dieser gute Ton ist etwas, was wir gerne bitte in der Nach-Corona-Zeit beibehalten dürfen. Danke.

