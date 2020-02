Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Halbjahreszeugnis

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Für manches Kind war der Start in die Ferien nicht so toll: Schließlich gab es Noten. Und jede Note ist eine Bewertung, die in ihrer Klarheit schmerzen kann. Manchmal ist so ein Zeugnis auch wie ein Hieb. Das Kind strengt sich an – und dann kommt doch nur befriedigend bis ausreichend heraus.

Was ist aber mit denen, die den Unterricht geschwänzt und die Hausaufgaben nicht erledigt haben? So ein lernunwilliger Schüler kann sich heutzutage hinter Erwachsenen verstecken und sagen: Was schimpft ihr mit mir? Schaut euch doch mal an, was die Leute in diesem Landtag so machen.

Und tatsächlich fallen die Zwischenzeugnisse einer ganzen Reihe von Landespolitikerinnen und -politikern aktuell wohl so schlecht wie nie. Versetzung gefährdet. Und zwar akut.

Wobei: Das Thema Neuwahl der Landtagsabgeordneten steht ja schon nicht mehr ganz oben auf der Liste dessen, was nun in Aussicht gestellt wird. Es läuft wohl eher drauf hinaus, dass der Landtag noch mal versuchen soll, einen Ministerpräsidenten zu wählen.

Damit das aber nicht erneut zum maximalen Versagensfall wird (Note 6-), müssen sich nicht nur die FDP und die CDU anstrengen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich SPD, Grüne und Linke situationsgerecht verhalten. Die Zeiten, als sie eine Stimme mehr hatten, sind seit Herbst 2019 vorbei. Sich darauf zu verlassen, dass die anderen sich bewegen werden, ist trügerisch und zudem weltfremd. Wie heißt es doch: Hochmut kommt vor dem Fall. Das haben in dieser Woche eben nicht nur FDP und CDU erfahren müssen. Jetzt sind erst mal Ferien. Hoffentlich nutzt jeder in der Politik diese Zeit, um sich darauf zu besinnen, worum es geht: Um das Land und seine Menschen. In diesem Sinne gibt es mehr als genug zu tun, ehe im Zeugnis mal wieder „gut“ stehen kann.

