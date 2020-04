Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Im Land der Orgien

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Abgestimmtes Vorgehen. Das ist das hohe Ziel. Und zugleich hat jedes Land seine ganz eigenen Herausforderungen in dieser Krise, weshalb manche aus guten Gründen strengere Regeln erlassen haben als andere. Nun schauen viele auf Bayern, dabei ist das Land Berlin auch ziemlich restriktiv, etwa dann, wenn es um die Frage geht, ob eine Person ihre Wohnung ohne triftigen Grund verlassen oder ob ein einzelner Bekannter als Besuch empfangen werden darf.

Sie wundern sich? Nun: Thüringen hat stets versucht, Maß und Mitte zu wahren. Zudem haben Kommunen in besonderer Lage besondere Anordnungen getroffen, so etwa Jena. Der eine hält es für Durcheinander, der andere nennt es klug, weil situationsbedingt erforderlich. Aber es gibt natürlich auch jene, die sagen: alles unnötig. Oder: Alles müsste viel strenger sein. Und es gibt Ereignisse, die sind so offenkundig, dass es keine Worte braucht: Pegida demonstriert an Hitlers Geburtstag in Dresden. Noch Fragen? Die Truppe ist genau das, als was sie sich mal wieder zu erkennen gegeben hat.

Nun regen sich viele Politikbeobachter auf, weil die Kanzlerin „Orgie“ gesagt haben soll. Also „Öffnungsdiskussionsorgie“. Sie hat das nicht öffentlich geäußert, aber sie soll es im internen Kreis gesagt haben. Sie hatte ja schon jüngst bei der Frage, welche Läden geöffnet werden dürfen, nicht die Regel „eine Person auf 20 Quadratmeter“ haben wollen, wie dies etwa der gelernte Kaufmann Bodo Ramelow befürwortete, sondern kompromissweise 800 Quadratmeter Verkaufsfläche maximal. Wenn man das für die nächsten 14 Tage festlegt und dann doch jeder ein bisschen was anderes macht, ist das keine Orgie. Aber ein Durcheinander ist es schon. Es hätte also Kakophonie heißen müssen. Und das wissen auch alle an der Diskussion beteiligten Personen. Vor allem das Team Laschet aus NRW.

Kontakt: