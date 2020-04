Unter uns gesagt: In der Rückschau

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: In der Rückschau

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Heute vor 86 Jahren wurde mein Vater geboren, als viertes Kind einer kleinbäuerlichen Familie. Wobei mein Großvater, den ich nur aus Erzählungen kenne, immer schon ein bisschen mehr war als nur ein Landwirt mit wenig Hektar Ackerfläche. Als Fleischbeschauer begutachtete er die Qualität bei Hausschlachtungen. Das half Leiden vermeiden. Und er hatte sich mit seiner großen Plattenkamera eine weitere Einnahmequelle erarbeitet: Von ihm stammen viele Familienfotografien aus jener Zeit aus der Heimat meiner Vorfahren. Auf diesen Fotografien sitzen oder stehen die Menschen zum Gruppenbild zusammengerückt wie gemeißelt. Das war wegen der langen Belichtungszeit nötig.

In diese kleine Welt – die seit einem Jahr politisch auch weit draußen auf dem Land eine andere, eine böse war – wurde mein Vater hineingeboren. Er hatte – auch das verbinde ich mit der Redensart von der „Gnade der späten Geburt“ – insofern Glück, dass er anders als sein ältester Bruder nicht als Kindersoldat in den Krieg ziehen musste. Mein Onkel hat sich zeitlebens nicht als Kindersoldat gesehen. Aber was ist das anderes, wenn ein Minderjähriger aufs Schlachtfeld geschickt wird?

Als Vierter unter den Kindern war die Übernahme des Hofes für meinen Vater nicht vorgesehen. Aber da die älteren Brüder in der Nachkriegszeit andere Pläne hatten, wurde er zum Erben – und übernahm damit vor allem Pflichten gegenüber der vorigen Generation. Und in diesem Geist erzogen meine Mutter und mein Vater meine Geschwister und mich.

In der Rückschau kann ich sagen: Wir haben viel Glück gehabt mit diesem familiären Hintergrund. Deswegen bewegt mich sehr, wenn Kinder unter weniger guten Umständen ihren Weg ins eigenständige Leben finden müssen. Gerade jetzt bedürften sie unserer besonderen Fürsorge.

Kontakt: