Unter uns gesagt: Innehalten am Totensonntag!?

Gerlinde Sommer macht sich Gedanken über die stillen Feiertage im November und die bevorstehende Adventszeit.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In Weimar wird zu Füßen von Schiller und Goethe vor dem Deutschen Nationaltheater die Eisbahn aufgebaut – und der Weihnachtsmarkt. Überall weihnachtet es schon sehr – und doch wird es an diesem Sonntag still sein. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist sogar Pflicht.

Am Volkstrauertag, am Totensonntag und an Allerheiligen sind ab 3 Uhr insbesondere verboten: Musik in Gaststätten und Nebenräumen, öffentliche Sportveranstaltungen, alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung des Tages dienen. Das ist dem Feiertagsrecht im Landkreis Eichsfeld entnommen.

Im Thüringer Feier- und Gedenktagsgesetz lässt sich detaillierter nachlesen, wie es sich mit dem Schutz von Sonntagen und dem befohlenen Innehalten an Gedenktagen verhält. Es gibt nicht wenige, die argumentieren, alle Zeit sollte dem Handel und Wandel dienen. Und sonntags hätten die Leute doch so viel Muße zum Kaufen. Wie sehen Sie das?