Unter uns gesagt: Ist Sauberkeit Frauensache?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Sauberkeit ist Frauensache? Das hört sich ziemlich fies an. Ich meine, das klingt ja so, als seien Männer nicht so bewandert mit dem Thema. Und das wäre ja … Pfui.

Aber ich muss mich bei dem ein wenig schmuddeligen Thema auf die Aussagen von Fachleuten stützen. Ein Expertenblatt für die Fotografie leicht bekleideter Damen, das vor allem wegen seiner Glanzleistungen auf dem Gebiet der Befragung prominenter Gentlemen berühmt sein will, hat eine entsprechende Umfrage in Auftrag gegeben und das Ergebnis jetzt veröffentlicht.

Das Magazin für „Bubenspiele“, wie ich diesen Fachbereich mal nennen möchte, hat erkunden lassen, wer denn was im Haushalt macht. Also im Sinne von überhaupt was machen bei der Hausarbeit und so …

In klassischen Paarbeziehungen Frau-Mann sind demnach immer noch Frauen für den Großteil der Haushaltsarbeiten zuständig. Mehr als zwei Drittel der befragten Frauen gaben an, dass sie daheim häufiger sauber machen als ihre männlichen Lebenspartner. Bei den Männern waren es 11,8 Prozent. Wird also den Frauen die Drecksarbeit untergeschoben? Manche denken sich: Die wollen sich nur als Sauberfrauen feiern … Und die meisten wissen aus Erfahrung: Das ergibt sich irgendwie so. Keine Ahnung, wer vor der Beziehung geputzt hat. Kaum ist der Ring am Finger, schon verteilen sich die Zuständigkeiten. Für die einen reichen Küche und Bad, andere wollen den Rest der Welt …

Nein, es wäre wirklich nicht fair, der „Spielbuben“ so ein schlichtes Gemüt zuzuschreiben. Vielleicht würden sie auch mal gerne im Haushalt den Meister Proper geben und haben einfach bisher die Chance verpasst. In diesem Sinne: Nur zu. Die Sorge um die Sauberkeit sollte sich niemand nehmen lassen. Und geteiltes Putzen bedeutet mehr Freizeit für beide …

