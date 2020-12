Unter uns gesagt: Ist schon Zeit für die Bilanz?

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Während ich denke, wir sind mittendrin, hat sie schon die Corona-Bilanz ausgeschrieben. Ist nicht eigentlich maximal eine Zwischenbilanz möglich zu Welle 1 und dem Sommer der falschen Sicherheit?! Aber diese Wortklauberei zielt womöglich nur auf eine werbegetriebene Unschärfe.

Zudem ist das mit der Bilanz nur der Untertitel. Das Buch trägt die Schlagzeile „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ vor sich her. Und es handelt sich dabei nicht um eine Neuauflage des Grundgesetzes, sondern um einen Debattenbeitrag von Gertrud Höhler. Sie ist in etwa im Alter, das meine Mutter inzwischen erreicht hätte. Ich fand Professorin Höhler in den 1980ern besonders spannend, auch weil wir damals zur gleichen Zeit in Paderborn gelebt haben: Sie unterrichtete an der Uni, ich war bei einer dortigen Zeitung. Sie war vor mir da, ich bin früher weg. Sie war eine Frau mit Biss, was in der biederen Gegend nicht so gut ankam. Und als damals gar nicht mal so konservative Denkerin wurde sie in der frühen Kohl-Ära dauernd als nächste Ministerin gehandelt. Helmut Kohl aber scheute solche Professorinnen. Und Höhler wurde im Laufe der Jahre immer nationalkonservativer. In der Nach-Kohl-Ära arbeitete sie sich ziemlich heftig an Angela Merkel ab, der sie ihre Ostsozialisation vorhielt. Höhlers Nähe zu Dieter Althaus ist legendär. Sie war beim Altenburger Landesparteitag 2005, bei dem es auch viel Senf gab …

Jetzt also zieht sie eine Buch gewordene Corona-Bilanz. Und sie beabsichtigt nicht weniger als ein leidenschaftliches Plädoyer für die Würde und einen entscheidenden Impuls zur Debatte über die Angemessenheit der Corona-Maßnahmen! Mit dem Ausrufezeichen lockt übrigens ihr Verlag.

Kontakt: g.sommer