Unter uns gesagt: Keiner feiert allein

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Coronabedingt … Wie oft lesen und hören wir das – und meist bedeutet es, dass etwas ausfällt oder nicht wie gewohnt stattfinden kann.

Coronabedingt findet dort, wo ich gerade ein paar Ferientage verbringe, das große Stadtfest nicht statt. Normalerweise wird da nicht nur auf den Plätzen tage- und nächtelang gefeiert. Zum Fest gehört auch das Bad im Fluss. Genauer gesagt: die Befahrung des Flusses mit allem, was Menschen einigermaßen trägt – also von der Luftmatratze bis zum Boot. Das Ganze ist ebenso vergnüglich wie feucht und zudem sehr ideenreich, denn die originellsten unmotorisierten Wasserfahrzeuge können auch noch an einer Art Schönheitswettbewerb teilnehmen. Eine Lichter-Serenade gehört im Normalfall auch dazu.

All das muss nun abgesagt werden – wegen der Menschenmassen, die sich auf dem Fluss wie am Ufer zu nahe kämen. Selbst die große Rede des Oberbürgermeisters, der wie alle seine Vorgänger schwört, dass er seine Arbeit für alle in der Stadt gut zu machen sich verpflichte, darf nur ein kleiner Zirkel von Räten und Alltagshelden live erleben. Alles andere wird von der wahren Welt ins Digitale verlegt. Das wird zu einer Angelegenheit mit Tausenden Bildern nach dem Motto: Wisst Ihr noch?! Wahrscheinlich ist es so familiär-nostalgisch wie früher die großen Diaabende, bei denen alle Hochzeitsfotos aller Verwandten der letzten Jahrzehnte vorgeführt wurden …

Keiner feiert allein? Eigentlich ließe sich dieses Konzept für das Weimarer Allerheiligen abwandeln: Ich spreche vom Goethegeburtstag am 28. August.

