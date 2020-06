Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Kreative Lösungswege

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ich höre jetzt oft von befreundeten Familien, dass sie in diesem Sommer lieber an die Seen gehen wollen … Dabei sind wir hier ja regional eh ganz unterschiedlich reich oder arm an solchen Gewässern, weswegen der Plan nicht durchweg aufgehen dürfte.

Also doch Freibad? Die große Frage ist nur: Wie kommt der Gast da rein? Genauer gesagt: Wie kommt er zu Tickets?

Es war noch während meines Urlaubs, da konnte ich fern von Thüringen bereits in der dortigen Lokalpresse beobachten, welch interessante Lösungswege eingeschlagen wurden. Klar scheint überall: Es gibt Zeitfenster, also zum Beispiel morgens, mittags bis nachmittags und dann noch vom Spätnachmittag bis zum Schluss. Das nur mal so als Beispiel. Die Tickets können bestellt werden oder stehen auch direkt an der Kasse zum Verkauf – solange der Vorrat reicht. Wenn das so geregelt ist, fürchten natürlich manche Verwaltungen Warteschlangen vor den Kassen. Wobei sich die Menschen ja bisher nach einer gewissen Lernphase gut ins Schlangestehen mit Abstand eingefügt haben …

Man kann aber auch sagen: Jetzt versuchen wir das mal alles anders, also digital und bargeldlos. Die große Frage dürfte dabei sein, ob das tatsächlich im Sinne möglichst vieler Nutzer gedacht ist? Gerade jetzt, wo es eigentlich darum geht, den Menschen einen problemlosen Zugang zu Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, sind neue Lösungswege gefragt. Liegen diese ausschließlich im Digitalen?

Die Antworten fallen je nach Stadtverwaltung und Badbetreiber ganz unterschiedlich aus. Dieses weiter zu beobachten und dann nutzerfreundliche Schlüsse zu ziehen, das wird auch Aufgabe jener Menschen sein, die von den Bürgern in die Stadträte gewählt wurden. Ich bin sehr gespannt, was neue Normalität also in vielerlei Hinsicht bedeuten mag.

