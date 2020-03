Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Lasst uns singen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sie haben es vielleicht auch schon gelesen: In Italien sind die Menschen dazu übergegangen, sich gegenseitig mit Musik eine Freude zu machen. Da werden dann sozusagen Innenhofkonzerte von Balkon zu Fenster, von Fenster zu Balkon veranstaltet. Mit dem nötigen Sicherheitsabstand, versteht sich.

Ich finde, das ist eine schöne Idee. Und mir wäre auch ziemlich egal, ob abends um 18 Uhr (19 und 20 Uhr wäre wegen der Hauptnachrichten nicht so günstig) die Menschen nun das Rennsteiglied oder die Ode an die Freude singen würde. Hauptsache: Es klingt fröhlich von hier nach da. Hauptsache: Wir winken uns zu.

Allerdings wir wären nicht in Deutschland, wenn nicht sofort ein Video mit einer vermeintlich deutschen Reaktion auf solches Musizieren online zum Hit geworden wäre. Da singt einer und kriegt sofort Kontra nach dem Motto: Halt die Fr. . .! Ruhe – oder ich rufe die Polizei! Lass den Sch. . .! Sind wir wirklich so? Oder denken wir nur, ein Teil unserer Mitmenschen sei so? Ich möchte mir da kein Urteil erlauben.

Aber auf den Hinweis, dass doch zu einer bestimmten Zeit aus allen Fenstern Musik erklingen könnte, hat mich bereits die durchaus ernst gemeinte Nachfrage erreicht, ob dann die Musizierenden mit Bußgeld rechnen müssten, weil sie Passanten zum Stehenbleiben animieren. . . Da kann ich nur sagen: Bürger lasst das Glotzen sein, reiht auch in die Schar derer ein, die von der Wohnung aus mitmachen. Die Ordnungsbehörden haben wirklich anderes zu tun. . . Aber natürlich sind viele mit dem Spruch „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ aufgewachsen – der wirkt jetzt nach. Und: Ich würde es auch nicht gut finden, wenn 24 Stunden am Tag die Nachbarschaft beschallt würde. Aber ein Viertelstündchen zum Wochenende gemeinsam singen? Warum nicht.

