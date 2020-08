Unter uns gesagt: Mannomann

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Sie auch! Heute geht es um „Falschfahrer“.

Beispiel 1: Eine junge Mutter - mit Kleinkind im Kinderwagen eigentlich Richtung Straßburg unterwegs - ist offenbar in Erfurt statt in den ICE auf Gleis 2 Richtung Frankfurt/Main in den zur gleichen Zeit ebenfalls von Berlin kommenden ICE Richtung München eingestiegen. Und sie bemerkt ihren Fehler erst kurz vor Donauwörth. Also muss sie sich über Günzburg, Stuttgart, Karlsruhe ihrem Ziel nähern. Bis nach Straßburg wird sie es an dem Abend nicht mehr schaffen. Ich bin ihr ein wenig behilflich, beruhige sie, gebe ihr ein paar Tipps. Und sie selbst? Ebenfalls ziemlich gefasst - und ein klein wenig wütend auf sich selbst: Wie konnte ihr das nur passieren, dass sie in den falschen ICE eingestiegen ist...

Beispiel 2: In Erfurt wird auf Gleis 10 ein Nahverkehrszug geteilt - der eine Teil fährt Richtung Westen, der andere zurück nach Ostthüringen. Ich finde an einem Viererplatz bei einem einzelnen Herrn Platz. Der Zug fährt los - und er sagt: Der fährt in die falsche Richtung. Nun ja: Für ihn stimmt das, für alle anderen im Zug nicht. Der Zug fährt, wohin er fahren soll - nur der Mann will in die andere Richtung. Was folgt? Früher hätte man gesagt: Er fluchte alle Heiligen vom Himmel. Die Ausdrücke werden immer unflätiger. Also ganz klar: Alle, die wir in diesem Zug sitzen, haben etwas falsch gemacht, denn es kann ja nicht sein, dass der einzelne Mann einem Irrtum aufgesessen ist. Es ist ein wenig wie bei dem alten Witz mit der Verkehrsdurchsage: Achtung, ein Falschfahrer... Ruft ein Autofahrer: Was einer? Hunderte!

Ich hoffe, die junge Mutter ist an jenem Abend noch sehr weit gekommen. Bei dem Motzer ist es vor allem gut, dass alle Maske tragen: Sie verbirgt so schön die entgleisende Mimik.