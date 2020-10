Unter uns gesagt: Mehr unbebaute Flächen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ist schon alles gesagt zu 30 Jahren Einheit? Nein, es gibt durchaus einige interessante statistische Feststellungen, die eine genauere Betrachtung lohnen.

Halten die Menschen Deutschland für zusammengewachsen? Knapp zwei Drittel finden: Das Zusammenwachsen von Ost und West ist noch nicht abgeschlossen – der Unterschied der Lebensverhältnisse sei zu groß. Wo früher die DDR war, halten sogar 83 Prozent die Wiedervereinigung für unvollendet. In Westdeutschland sind es dagegen nur 59 Prozent, wie jüngst eine repräsentative Umfrage ergab.

Nun wissen wir alle: Es gibt ja viele, die sich gar nicht so leicht zuordnen lassen – und die wegen ihres Wechsels von Ost nach West und womöglich zurück nach Ost dergleichen besser einschätzen können, als jemand, der zu den nicht wenigen Menschen gehört, die ihre Vorurteile auch deshalb so gut pflegen können, weil sie kaum mal den angestammten Raum verlassen. Es ist ja so, dass man eigentlich nur vergleichen kann, was man kennt. Das heißt, wer nur einen Teil kennt, hat über den anderen allenfalls eine Meinung.

Gefragt wurde auch, ob Ostdeutschland unterm Strich weniger attraktiv sei? Also: Wenn man die Wanderungsbewegungen zwischen Ost und West anguckt, zeigt sich, dass die Reise längst nicht mehr nur in eine Richtung geht. So gibt es den jahrelangen Trend einer stärkeren Wanderung nach Westen als nach Osten schon seit einigen Jahren nicht mehr – vielmehr ging es 2019 für 91.000 Menschen von West nach Ost und für 90.000 von Ost nach West. In Ostdeutschland, wie es in der Umfrage heißt, gibt es beispielsweise auch mehr unbebaute Fläche: 11,7 Prozent des Grundes sind hier mit Gebäuden, Straßen oder Schienen bedeckt. Im Westen sind es 15,5 Prozent. Der Osten ist so gesehen mit mehr Natur gesegnet. Möge diese Unwucht ruhig erhalten bleiben.