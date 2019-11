Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Meine Trauer gilt den Toten

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sie haben bestimmt mitbekommen, dass Ende vergangener Woche ein Mann seine Ex-Frau in Limburg mit einer Axt getötet hat. Es ist viel über den Mörder gesprochen worden. Genauer gesagt darüber, dass er Deutscher ausländischer Herkunft ist. Die Nachricht von dem mutmaßlichen Killer stand an dem Tag nicht allein: Im Berliner Umland hatte ebenfalls ein Mann seine Ex-Frau umgebracht. Auch er deutsch, aber ohne ausländischen Hintergrund.

Und wer denkt an die Opfer? Deutsche oder Nicht-Deutsche? Wer denkt an die Hinterbliebenen dieser blutrünstigen Ehemänner und Ex-Ehemänner? In der jetzt so aufgeheizten Stimmung geht unter, was früher schon kaum jemand hören wollte: Es ist – statistisch betrachtet – ziemlich gefährlich, sich von einem Mann zu trennen. Es ist sogar gefährlich, mit einem Mann, der seine Eifersucht und sein Gewaltpotenzial nicht im Griff hat, zusammenzuleben. Wenn Sie das für übertrieben halten, hier ein paar Fakten zu dem, was oft verharmlosend Familiendrama genannt wird. Der Deutschlandfunk hat vor beinahe einem Jahr das Thema aufgegriffen unter der Überschrift: Jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau zu töten – und an jedem dritten Tag gelingt es einem der Täter… 455 Menschen wurden Opfer von versuchtem Mord und Totschlag, davon 364 Frauen. 141 Frauen und 32 Männer starben durch ihren (Ex-)Partner. 2017 gab es insgesamt knapp 140.000 Fälle partnerschaftlicher Gewalt; 82,1 Prozent der Opfer waren weiblich.

„Häusliche Gewalt“ ist erst seit den 1990ern ein eigenständiger Begriff. In Zeiten, die erst eine Generation zurückliegen, galt sexuelle Nötigung und körperliche Züchtigung, wie man das nannte, als nicht so schlimm – in der Familie, in der Ehe… Wir müssen endlich die potenziellen Opfer schützen.