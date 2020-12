Unter uns gesagt: Mekele? Da war ich mal …

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Krieg ist die Hölle! Gesagt hat das Abiy Ahmed, als er 2019 den Friedensnobelpreis bekam. Und wie groß waren die Hoffnungen, dass er diesem Titel alle Ehre machen würde. Der junge äthiopische Präsident galt als einer, der sein geschundenes Land würde einen können. Frieden mit Eritrea. Aufschwung und Freiheit für die Menschen in der Region. Eine gute Zukunft für die Äthiopier.

Äthiopien ist das Land, aus dem einer der Stämme Israels kommt. So besagt es die Geschichte. Ein Land, das kolonial und postkolonial schwer gebeutelt wurde.

Der Nobelpreis 2019 wurde an Abiy Ahmed als Friedensstifter verliehen. Jetzt redet die Welt über ihn wegen des Krieges, den er gegen die Menschen in einer bestimmten Region in seinem Land der vielen Volksgruppen führt. Unter denen zählen die Tigray und die Oromo mit zu den bekanntesten. Die Süddeutsche schrieb jüngst: Die Tigray, die Oromo, der Sudan und Eritrea: Alle wollen jetzt alte Rechnungen begleichen. Das Zwischenergebnis steht schon fest: Not, Leiden, Blutvergießen, Unfrieden, Krieg ...

Was geht’s mich an. So wird mancher denken. Mich geht es in mehrfacher Hinsicht etwas an. Ich war im Tigray und in Addis Abeba. In der Regionalhauptstadt Mekele landeten wir an dem Tag, an dem in New York die Türme einstürzten und eine neue Zeitrechnung begann. Es war der 11. 9. 2001.

Mit Haile und Medhin sind mir zwei Menschen, die Anfang der 1980er Jahre aus dem postkolonialen Nordafrika nach Deutschland flohen, zu sehr guten Freunden geworden. Sie haben mit ihrer Hände Arbeit für sich und ihre hierzulande geborenen Kinder eine Zukunft aufgebaut. Der jetzige Krieg in ihrer Urheimat macht so vieles zunichte. Das ist erschütternd.

