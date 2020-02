Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Mit Fehlern umgehen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ja, das ist leicht gesagt: So einen Fehler hätte man gar nicht erst machen dürfen. Aber wie ist es denn höchstpersönlich? Haben wir immer richtig entschieden? Gerade dann, wenn ein Ja oder Nein in Sekundenschnelle gefragt war?

Und was ist, wenn wir etwas verbockt haben? Gehören wir dann zu denen, die – Augen zu und durch – einfach weitermarschieren, selbst wenn längst klar ist, dass da etwas total in die falsche Richtung läuft und die Zeit auch keine Heilung verspricht?

Natürlich lebt es sich mit vermeintlicher Unfehlbarkeit ungeniert. Aber lebt es sich auch leichter? Wahrscheinlich nur dann, wenn Selbstbetrug Alltag ist.

Ich sage deshalb: Meine Hochachtung gilt denen, die Fehler eingestehen. Einfach ist das gewiss nicht. Gerade dann, wenn man weiß, dass es so viele Besserwisser gibt, die sagen: Dies oder das hätte erst gar nicht passieren dürfen?! Wer nie in so eine Situation gestellt war, der hat leicht reden. Der Unbeteiligte kann sich leicht einreden, er hätte immer alles richtig gemacht. Sie denken jetzt vielleicht, das sei alles nur auf eine Person gemünzt? Nein, durchaus nicht. Nicht nur an diesen Tagen in Thüringen ist einiges schiefgelaufen.

Und wenn wir einen Schritt zurück treten und das Politische hinter uns lassen, dann wird klar, dass es eben zu oft an einer generellen Fehlerkultur mangelt. Deshalb fällt es in jedem einzelnen Fall umso schwerer, das einzuräumen, was unübersehbar falsch läuft.

Auf wirtschaftlicher Ebene gilt bei uns noch immer so gut wie jeder, der mal eine Pleite hingelegt hat, als Verlierer und als kaum noch kreditwürdig. Dabei ließe sich doch auch sagen: Negative Ereignisse können ein Erfahrungsvorsprung sein – und womöglich ist das Wissen, warum etwas nicht geklappt hat, wertvoller als das bloße Erleben, dass alles immer irgendwie gut ging.

