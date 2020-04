Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Mit Mundschutz

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

In Sachsen tragen die Menschen jetzt Mundschutz. Die Jenaer und einige andere kennen das ja schon. Und in Umfragen meinen ganz viele Menschen, dass diese Pflicht jetzt allen auferlegt werden sollte. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, die dringliche Aufforderung hätte genügt. Aber das genügt wohl doch nicht...

Jena hat nicht nur wegen des Mundschutzes, sondern wegen einer ganzen Reihe von Maßnahmen in jüngerer Zeit Erfolge bei der Eindämmung von Coronafällen erzielt. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt.

Die Sachsen haben den Zwang seit gestern. Als ich hörte, dass in Dresden an die Bürger von der Stadt Mundschutz ausgegeben werde, sah ich schon die Schlange vor meinem geistigen Auge. Und die Schlange gab es wirklich. Es ist anzunehmen, dass sie auch deshalb besonders lang war, weil die Masken kostenfrei abgegeben wurde. Und weil man einen Grund hatte, rauszugehen. Natürlich hielten die Menschen Abstand. Auf den Bildern sind sehr viele ältere Personen zu sehen. Ob es so hilfreich war, dass sie sich alle auf einem Platz trafen? Es scheint jedenfalls eine seltsame Vorgehensweise, die Menschen zu versammeln, um sie voreinander zu schützen.

Aber was ist schon logisch in diesen Zeiten? Die große Gefahr beim Mundschutz ist ja, dass manche Menschen meinen, dass damit Bedeutung der Abstandsregel hinfällig sei und auch die Einschränkung der Kontakte nicht mehr gar so streng genommen werden müsse. Das ist natürlich falsch.

Ich trage jetzt immer Mundschutz mit mir, falls ich in eine Situation komme, in der ich ihn anziehen soll. Und wenn ich mich so umhören, wird klar: Die Pflicht wird um sich greifen, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Bayern hat sie angekündigt, Baden-Württemberg ist sehr dafür… Und Thüringen auch.

