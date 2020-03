Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Miteinander reden?!

Im Schreiben an Sandra Maischberger steht, dass sie sich an Victor Frankl orientieren: „Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansicht eines anderen teilt, sondern nur darin, dass man dem anderen das Recht einräumt, überhaupt anderer Ansicht zu sein. Andererseits wird Toleranz aber auch dann missverstanden, wenn man so weit geht, dass man dem anderen auch noch das Recht zugesteht, selber und seinerseits intolerant zu sein.“ Und weiter: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit Rechten reden weder zu Erkenntnisgewinn, wertschätzender Kommunikation oder Austausch von Sachargumenten führt. Eher im Gegenteil.“

Daher haben die „Omas gegen Rechts“ die Einladung von Maischberger ausgeschlagen, in ihrer Erfurter „Vor Ort“-Sendung Teil des fragestellenden Publikums zu sein - und damit dem neuen AfD-Bundeschef C. womöglich als Stichwortgeberinnen zu dienen. Die OgR teilen also keine Bühne mit Politikern, die sie als parlamentarischen Arm rechtsradikaler Gruppen betrachten, wie es in ihrer Absage an Maischberger heißt.

Eigentlich ist das schon wieder eine eigene Sendung wert: Wer redet mit wem? Wer kommt überhaupt noch mit wem ins Gespräch? Und warum sitzen eigentlich nicht Bürgerinnen im Podium und der Politiker ist einfach mal nur Publikum? Wobei: Auch das würde vielleicht nicht den erwarteten Erkenntnisgewinn bringen.

Die Erfurter Omas gegen Rechts blieben also der Sendung fern und feierten lieber im Rathaus der Landeshauptstadt, da sie mit einem Sonderpreis bei der 10. Frauenpreisverleihung der Linken ausgezeichnet wurden. Gewonnen haben sie eine Begegnung mit Bodo Ramelow. Da wollen sie reden, weil sie im Februar gegen Rechts vor der Staatskanzlei demonstrierten und Ramelow im März einen AfD-Abgeordneten zum Vize-Präsidenten des Landtags gewählt hat...

