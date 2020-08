Unter uns gesagt: Musikgenuss mit Maske

Gerlinde Sommer über Festspiele in Corona-Zeiten.

Salzburg hat sich getraut – und die Festspiele zum 100. Geburtstag coronabedingt zwar geschrumpft, aber nicht eingestampft. Zum Schutz trägt jeder Besucher sinnvollerweise auch während der Konzerte Maske, wobei es erlaubt ist, diese mit dem Beginn und bis zum Schlussapplaus abzunehmen. Da ist auch Eigenverantwortung jedes Gastes gefragt. Wobei natürlich vieles nicht der Einsicht überlassen ist, sondern einer genauen Regelung folgt. Zum Beispiel sind deutlich weniger Plätze verfügbar. Ungefähr jeder zweite Sitz bleibt frei.

Ich konnte bei meinem Ausflug in die Hochkultur im Nachbarland dank Igor Levit einen sehr schönen Abend erleben. Der Pianist widmete sich an insgesamt acht Tagen seinem Beethoven-Zyklus. Zeitgleich hätte ich bei Così fan tutte die frühere Erfurter Dirigentin Joana Mallwitz mit den Wiener Philharmonikern erleben können: Aber die Wahl stellte sich nicht, weil es für diese Neuinszenierung keine Karten mehr gab. Einen Tag später konnte ich im großen Festspielhaus Daniel Barenboim mit seinem ursprünglich in Weimar auf den Weg gebrachten West-Eastern Divan Orchestra erleben.

Es zählt ja mit zu den großen Verlusten nach Weimar ‘99, dass diese kleine Stadt und dieses kleine Land nicht verstanden hatten, wie wichtig es gewesen wäre, mit Barenboim und seinen jungen Musikern in steter Verbindung zu bleiben. Immerhin erwähnt das Salzburger Programmheft Weimar neben Chicago als Orte der ersten Arbeitsphasen damals – und auch die Verbindung zu Goethes „west-östlichem Divan“. Was soll ich sagen: Das Salzburger Konzert mit Wagners Siegfried-Idyll, mit einer Kammersymphonie von Schönberg, dem Mémoriale von Boulez und einer Fuge von Beethoven war ein berührendes Erlebnis – und der Höhepunkt meines Kurzkultururlaubs. Trotz Maske, mit Maske oder gar wegen all der Maskierten.

