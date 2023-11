Unter uns gesagt: Muttisöhnchen

Gerlinde Sommer über Kinder, die nicht ausziehen wollen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht haben Sie von dem Fall jener italienischen Mutter gehört, die aus Verzweiflung ihre verzockten Söhne aus dem Haus zu klagen versuchte. Sie fand eine einsichtige Richterin, die fand: Wer bereits im Alter weit fortgeschritten ist, der muss irgendwann raus, wenn die Eltern das verlangen. Die Söhnchen sind wohl eher über 40 und nicht knapp über 18.

Ob es so einen Fall auch bei uns geben könnte? Rein rechtlich ja: Kinder, die nicht raus wollen, müssten im Extremfall rausgeklagt werden, sagt mir jemand, der sich mit Familien- und Mietrecht befasst. Aber ich nehme an: In deutschen Landen sind ja viele Elternpaare sozusagen lebenslang sorgend. Sie gehen nicht nur mit zur Einschulung, sondern auch zur Immatrikulationsfeier. Früher hätten wir gesagt: wie peinlich. Heute ist das wahrscheinlich sehr goofy... Das Jugendwort des Jahres meint ja jemand, der keinen eigenen Standpunkt und keine Durchsetzungskraft hat, sondern alles mit sich machen lässt.

Eltern behaupten, die besten Freunde ihres Kindes zu sein... Entwicklungspsychologisch gilt das als schwierig.

Aber zurück zum Rauswurf aus dem Nest: Ich habe in der Bahn mal eine ältere Frau kennengelernt, die mir erzählte, dass ihr Sohn nach einer gescheiterten Beziehungen bei ihr Unterschlupf fand. Sie dachte, das sei für Wochen; er blieb jahrelang -- und wurde immer mehr zum Haustyrannen, der die Mutter wie leibeigenes Personal behandelte. Was tun? Sie zog still und heimlich aus der Mietwohnung aus; ihre neue Adresse ließ sie nicht zurück, sondern einen Brief, in dem sie dem Sohn erklärte, er solle endlich wieder auf eigenen Beinen stehen. Wie die Geschichte ausging? Das weiß ich leider nicht. Aber gut hat ihm dieser Schubs bestimmt getan. Muttersöhnchen adieu. Beziehungen ok. g.sommer@tlz.de