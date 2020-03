Unter uns gesagt: Nach der Wahl ist vor der ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Thüringen hat endlich wieder eine Regierung mit allem, was dazugehört: Ministerinnen und Minister. Klarheit, wer wann was zu entscheiden hat. Eine stimmberechtigte Vertretung im Bundesrat. Also alles, was eigentlich zu den parlamentarischen Selbstverständlichkeiten in einem Land gehört – und was nötig ist, damit der Föderalismus funktioniert.

Diese Regierung wird nur ziemlich kurze Zeit im Amt sein. Sie soll einen Haushalt aufstellen und die nächste Wahl in ordentliche Bahnen lenken. Sie soll die Zeit nutzen, um zu beweisen, dass nicht Chaos im Lande ausbrechen muss, nur weil die Gesamtheit der Wähler sich für mehr als eine Handvoll Parteien im Plenum entscheidet.

Mir ist in diesen Tagen vor allem wichtig, dass im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nicht nur verwaltet, sondern auch politische Verantwortung an der Landesspitze übernommen werden kann. Das ist die sicherlich herausfordernde Aufgabe für die nun wieder im Amt befindliche Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Manche sagen ja, es habe sich in den vergangenen vier Wochen durchaus gezeigt, dass es auch ohne Chefs geht. Das halte ich eher für eine Spöttelei als eine ernstzunehmende Haltung. Natürlich muss ein Laden – und das gilt für jede Art von Institution – so gut aufgestellt sein, dass er ein paar Wochen mal ohne oberste Führung auskommt.

Nach der jetzigen Wahl ist vor der Frage, ob sich aus alledem etwas lernen lässt? Und ob jetzt in Thüringen Ruhe einkehrt? Da dürfen wir alle gespannt sein. Die Erschütterung war gerade auch bei der CDU so heftig – mit dem Ergebnis, dass in der Union jetzt vieles anders und Bodo Ramelow dennoch Ministerpräsident ist. Musste das so sein? Die Union muss sich das fragen. Und nächstes Jahr um diese Zeit? Befinden wir uns mitten im Wahlkampf.

