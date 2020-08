Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Neue Frische

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Jüngst sah ich das neue Foto einer weitläufig Bekannten bei Facebook und dachte: Bildbearbeitung oder Schönheitschirurgie, das ist hier die Frage! Nun kann ich leider derzeit das Foto nicht mit der realen Person vergleichen, aber sagen wir mal so: Die Gute hat es wohl etwas übertrieben.

Und wenn Sie jetzt denken, das sei ein Einzelfall, dann liegen Sie falsch. Kurz nachdem ich das Foto sah, das entweder geschönt ist oder eine Verschönung zeigt, stieß ich auf einen Bericht darüber, dass die Menschen, die ihr Messer nicht aus medizinischen Gründen schärfen, derzeit einen Boom erleben. Nach deren Aussage jedenfalls sind in Corona- und Homeoffice-Zeiten offenbar eine Menge Menschen – oft Frauen, aber nicht immer – zum Beauty Doc (so werden diese Herrschaften gerne genannt) gekommen mit der Bitte um einen Eingriff in die Fassade. Sie hätten endlich Zeit gehabt, sich eingehend mit ihrem Äußeren zu befassen und sei der Entschluss gereift: Das geht besser. Das geht jünger …

Und dann hätten sie etwas machen lassen und die Verletzungen bis zur Heilung hinter der Maske verborgen. Sehr schlau …

Nun lachen sich diese Menschen angeblich ins Fäustchen, wenn sie hören: Du bist aber gut durch diese Zeit zuhause gekommen. Du siehst so entspannt aus. Und antworten mit einem maliziösen Lächeln: Ja, viel frische Luft und jeden Morgen ein wenig Gymnastik, das hat mir gut getan … Mal sehen, wie lange so ein Eingriff anhält? Und was ist mit den Altersflecken auf dem Fäustchen, in das sie lachen?

