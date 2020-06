Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Neue Normalität?!

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Unsere zurückliegenden Urlaubstage waren geprägt von gemeinsamer Erholung im Garten sowie Mithilfe bei der Kirschenernte und einigen Malerarbeiten. Das alles erinnerte ein wenig an jene Beschreibungen von Ferien auf dem Lande in früheren Zeiten und hatte den großen Vorteil, dass wir in der erweiterten Familie fast immer unter uns blieben. Zum Abstandhalten gab es mehr als genug Platz. Das verbuchen wir gerne unter neuer Normalität.

Auf dem Weg selbst stellte sich heraus, dass es sich auf Abstand mit den Fernzügen der Bahn noch immer sehr gut reisen lässt, wenn nicht gerade die Hauptverkehrszeit gewählt wird. Stundenlanges Sitzen mit Mundnasenschutz ist nicht unbedingt das, was sich der Fahrgast wünscht. Aber es halten sich eigentlich alle dran. Übrigens ließ sich der Eindruck gewinnen, dass weniger Telefonate geführt wurden. Wenn das auch zur neuen Normalität gehört, dann bin ich durchaus froh darüber. „Fasse Dich kurz“ fand ich immer schon gut bei solchen Gesprächen, die doch eigentlich die anderen Fahrgäste nichts angehen.

Interessant ist, dass auf allen großen Bahnhöfen die gleiche Männerstimme vom Band bittet, Mundnasenschutz auch im Bahnhof und auf den Bahnsteigen zu tragen – und nicht nur in den Zügen. Seltsamerweise hielten sich aber in den süddeutschen Großbahnhöfen von zehn Menschen mindestens neun an diese Ansage, während in Erfurt und Weimar so gut wie jeder schon beim Aussteigen aus dem Abteil die Bedeckung abnahm. Womit sich dieses unterschiedliche Verhalten erklären lässt, konnte ich noch nicht herausfinden. Vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Idee.

Ich stelle jedenfalls fest: Corona kann noch lange nicht vorbei sein, denn sonst würde das Theater in Weimar ja wieder spielen und der Stadtbus abends fahren …

