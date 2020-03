Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Nicht verzagen, lieber fragen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ich höre jetzt ständig so seltsame Dinge: Etwa die Geschichte von einer asiatisch aussehenden Frau, die von einem Passanten mit Desinfektionsspray angesprüht wurde… Das muss man sich vorstellen: Nicht nur, dass das völlig sinnlos, unverschämt und übergriffig ist. Die arme Frau konnte in dem Moment zudem nicht wissen, ob das wirklich bloß Desinfektionsspray war. Es hätte ja auch ein ätzendes Mittel sein können.

Ätzend ist ein gutes Stichwort. Als tief verletzend muss ja eine Menge von dem aufgefasst werden, was jetzt so im Netz kursiert. Und manchmal ist es richtig gefährlich. Wer beispielsweise hat die Falschmeldung weitergegeben, dass bestimmte Arzneimittel bei Corona gefährlich seien? Es ist geradezu verrückt, was manche Leute heutzutage einfach weitertratschen. Aber nein, sie empfinden sich ja nicht als Verbreiter von Unwahrheiten, sie „teilen“ das vergiftete Zeug bloß. Ungeprüft natürlich. Und wenn man sie darauf anspricht, reagieren sie in aller Regel patzig, so als sei es unverschämt, sie auf ihre Verantwortung hinzuweisen.

Es wird in diesen Tagen gewiss eine ganze Reihe von gezielt platzierten Falschmeldungen geben. Da sind zum einen Einzeltäter, die dergleichen prickelnd finden. Zum anderen sind sicherlich aber auch Gruppen unterwegs, die von bestimmten Verunsicherungen profitieren wollen. Ich kann nur jeden recht herzlich bitten, verdächtig klingende, diskriminierende und durch nichts bewiesene Meldungen in den ansonsten schnell asozial werdenden Netzwerken nicht zu teilen. Wenn Ihnen etwas fragwürdig erscheint, dann haken Sie einfach bei uns nach. Wir wollen wir rasch versuchen, Klarheit zu erlangen. In diesem Sinne: Nicht verzagen, lieber fragen.

