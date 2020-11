Unter uns gesagt: Noch eine warme Jahreszeit

Ich möchte dem Klimawandel jetzt nichts Gutes abgewinnen, aber ich habe mich doch gefreut, dass ich am gestrigen Mittag mein Essen draußen auf einer Bank in der Sonne einnehmen konnte. Es war so mild, dass es Freude machte, auf diese Weise Sonne zu tanken. Nur: Normal ist das mit dem Wetter derzeit nicht. Und: Es ist bereits die Rede davon, dass Deutschland ein „warmer Winter“ bevorstehe. Das ist vergleichbar mit dem berühmten „schwarzen Schimmel“, also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Klimawandel macht’s möglich. Oder: Wir alle machen es möglich.

Es gibt eben nicht nur Wetterschwankungen, sondern eine ganz deutliche Veränderung. Ich weiß: Einige Menschen meinen, das stimme gar nicht. Aber das Auf und Ab lässt sich ziemlich gut nachvollziehen - und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Da braucht es keine starke Meinung, da braucht es nur die Evidenz der Meteorologie. Wo steuern wir hin? Lässt sich noch etwas ausbremsen oder umkehren? Das sind die großen Zukunftsfragen. Gestern las ich dazu manches in der Mittagspause draußen im Sonnenschein.

