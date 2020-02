Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Pflichtvergessen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Thüringen liegt optimal mitten in Deutschland. Die Wirtschaftswerte können sich sehen lassen. Studierende kommen von überall. Die Tourismuszahlen im Bauhausjahr 2019 waren überwältigend. Das kann es einem Teil der Bewohner schon zu wohl werden. Und weil das so ist, macht sich das Land seit ein paar Wochen zum Gespött. Was von Nahem zum Fürchten oder Fremdschämen sein mag, ist aus der Ferne betrachtet ein schlechter Witz. Auch deshalb, weil Thüringen zu klein ist, um gleich die Republik zu erschüttern. Was ist denn bei Euch los, heißt es am Telefon. Und dann wird gelacht. Ausgelacht!

Unter maximaler beobachtender Teilnahme aus dem In- und Ausland beweist Thüringen gerade, wie man sich als parlamentarische Nulpe darstellt. Das liegt vor allem an den Leuten, die einfach alles mal laufen ließen, als ginge sie das Wohl des Landes und der Menschen in diesem Lande nicht viel an. Für Gemeinwesen, in denen ein nicht unerheblicher Teil der Abgeordneten so wenig Verantwortungsbewusstsein zeigt, ist der Föderalismus eigentlich nicht gemacht. Ich finde ja: Landtagsabgeordnete stehen in der Pflicht, mit einem Wählervotum in aller Demut umzugehen.

Vielleicht würde es helfen, wenn sich mal wieder alle daran dächten, dass die Bürger ziemlich viel zu sagen haben. Nicht nur theoretisch. Die Thüringerinnen und Thüringer durften ja zur Wahl 1994 über die Landesverfassung abstimmen. Das zeigt sehr deutlich, in wessen Diensten alle Gewählten eigentlich stehen.

Klar: Es lässt sich jetzt sagen, dass hoffentlich bald alles wieder in geregelte Bahnen komme. Nur: Aus der selbst verursachten Misere sollten die Akteure etwas lernen. Aber leider sieht es auf diesem Felde eher trostlos aus. Die Pflichtvergessenen stellen sich dumm. Da braucht es manchmal wenig...

