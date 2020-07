Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Postkarten aus dem Urlaub

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ich sehe mit mehr oder minder großem Interesse, wie manche Menschen ihren Urlaub zu einer Live-Dokumentation auf Facebook oder anderen Kanälen machen. Und denke mir: Das ist nichts für mich. Aber bisweilen erhalte ich damit Einblicke und erfahre, wie schön es hier oder dort sein kann.

Meine Urlaubsgrüße sind altmodisch: Ich verschicke Postkarten, gerne mit kuriosen Motiven. Und so haben manche – vor allem Verwandte jeden Alters – von mir schon aus ziemlich vielen Ländern Grüße erhalten. Bisweilen ist es gar nicht einfach, zu so einer Karte die passende Briefmarke zu erhalten, zumal dann, wenn zwischen dort und hier Meere sowie Tausende Kilometer liegen. Suchen Sie mal in Freetown die Post oder im peruanischen Hochland einen Laden, der die passenden Postwertzeichen vorrätig hat? Aber gerade diese Wege führt ja zu sehr interessanten Einblicken in den Alltag. Und die Freude über den fernen Gruß ist jeweils groß. Mittlerweile darf sich auch die Leselerngeneration über solche Post freuen. Da muss ich mich dann anstrengen, damit die Kinder auch entziffern können, was auf beengtem Platz an Botschaften passt.

Inzwischen schreiben nur noch wenige Menschen Postkarten. Sie tippen lieber digitale Feriengrüße (59 Prozent), rufen an (52 Prozent) oder greifen sogar zur Videotelefonie (29 Prozent). Immerhin 45 Prozent ziehen aber handschriftliche Grüße in Erwägung. Ich bin daher gespannt auf die Ausbeute 2020 und hoffe auf skurrile Berge- beziehungsweise Meer-Karten.

