Unter uns gesagt: Raus. Einfach raus!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Die Jammerei über die Wetterlage hat deutlich nachgelassen. Dem Tief der steten Miesepeterei über Wind, Regen und Grauschleier am Himmel folgte das hohe Lied der Liebe auf Spaziergänge und Wanderungen.

Wer war nicht alles in den vergangenen Tagen und Wochen draußen unterwegs? Wer hat sich nicht dicke Winterstiefel kommen lassen, die zudem versprachen, wasserdicht zu sein … Na ja, falls sich das als feuchte Werbebotschaft erwies, wurde es zumindest gleich bemerkt. Früher hätten wir die Stiefel im Laden anprobiert und dann im Schuhschrank stehen lassen. Heute folgt auf „Click & Collect“ sofort der kollektive Gang der Kleinfamilie ins Freie, ins Weite, ins bisweilen Sumpfige. Und dann weiß man, was man hat: nasse Füße – und schon geht das Schuhwerk zurück im Paket zum Ort der gebrochenen Versprechen.

Beim jetzigen Raus-Raus wird aber auch deutlich, was sich da alles an Draußenmode angesammelt hat: alte Schneejacken, die mittlerweile schon zum dritten Mal nicht mehr modisch sind. Wobei: Bunt kommt jetzt wieder, habe ich bei den aktuellen Digitalschauen gesehen. Also: Ruhig mal den Kleiderschrank ausmisten, aber die seltsamsten Stücke behalten! Denn sie haben die höchste Wahrscheinlichkeit, bald wieder auf der Höhe der Zeit zu sein. Jedenfalls dann, wenn man noch reinpasst. Sie wissen schon: Coronapfunde.

Umso wichtiger ist das Spazieren und das Wandern. In diesem Sinne: Ich wünsche ein feuchtfröhliches Wochenende.

g.sommer@tlz.de