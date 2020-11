Unter uns gesagt: Rebellieren oder regieren?!

Es ist Anfang November und damit Zeit für das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Aber Sie ahnen es schon: In diesem Jahr ist nichts, wie es es war. Doch hier soll von keiner Absage die Rede sein. Wir als TLZ gehören schon lange, lange zu den Medienpartnern des Geschichtsfestivals, das schon immer viel mehr als eine kommunale Angelegenheit war. 2020 geht es um das Rebellieren und das Regieren. Dabei steht das gesprochene Wort im Mittelpunkt. Soll heißen: Das Rendezvous unter Coronabedingungen findet von Mittwoch bis Freitag, 4. Dezember, nicht im Saale, sondern im Radio statt. Die geplante Eröffnung des Festivals am Freitag, 6. November, auf dem Weimarer Stéphane-Hessel-Platz muss aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen ausfallen. Derweil gibt es viel zu hören. Los geht’s am Mittwoch: Ministerpräsident Bodo Ramelow wird von 12 bis 13 Uhr mit der Wissenschaftlerin und Autorin Nora Hilgert zum Thema „Der Rebell an der Macht?“ unterhalten: live auf Radio Lotte Weimar, 106,6 MHz.

Leider kann es ein meinerseits lange anberaumtes Gespräch mit Professor Detlef Pollack über das Gefühl der Zweitklassigkeit aus technischen Gründen vorerst nicht geben. Aber es wird schon noch werden...

Derweil bietet sich so viel an in dem umfänglichen Programm: www.weimarer-rendezvous.de