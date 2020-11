Unter uns gesagt: Regionale Genüsse

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

So so: Die Maultasche erobert Deutschland… So stand es jüngst auf unserer Titelseite. Der Lebensmittelhändler meines Vertrauens in Weimar hat Maultaschen auch schon längst ins Kühlthekenprogramm aufgenommen. Es gibt mittlerweile viele, die Maultaschen in Plastikfolie verschweißen. Das ist günstig. Das kommt gut an, bei denen, die schnell etwas zubereiten wollen. Aber es ist natürlich auch nicht anders wie beim Klöße machen: Der handgemachte Kloß ist dem aus der Packung fast immer haushoch überlegen.

Und wie bei den Klößen gibt es auch bei den Maultaschen mehr als nur die Alternative, zwischen Fertigprodukt und reiner Handarbeit zu wählen. Falls Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, keine Zeit und Möglichkeit haben, den Teig für die Maultaschen selbst zu machen, hier ansetzen: Vielleicht finden Sie einen sozusagen rohen Nudelteig, der sich für die von Ihnen selbst gemachte Füllung eignet. In die Nudeltasche selbst kann ja gesteckt werden, was immer das Genießerherz begehrt. Da reicht die Spannbreite von der veganen Füllung bis zur Wild-Maultasche mit Brät vom Reh…

Neben dem, was jetzt so als Maultasche unterwegs ist, gibt es im Stammland dieser Speise etwas, das jetzt im Winter als Krautkrapfen auf den Tisch kommt. Wieder ist der Nudelteig zentral: Ein circa 15 Zentimeter langer Streifen wird mit einem Gemisch aus trocken geröstetem Kraut, Brotbröckchen und Suppenfleischwürfelchen belegt, aufgerollt und durch leichten Druck an den Seiten geschlossen. Das Ganze wird kurz in der Pfanne angeröstet und in Suppenbrühe nicht zu heftig gekocht. Was soll ich sagen? Diese Krapfen sind - vor allem selbst gemacht – noch schmackhafter als Maultaschen.