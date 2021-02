Unter uns gesagt: Revolutionäre Jugend

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Ich habe jüngst nicht nur einen etwas lästerlichen TV-Bericht, sondern auch einen seriösen Text über jenen Topstrippenzieher von Herrn Laschet zur Kenntnis genommen. Dem an Jahren noch immer jungen Mann, der sehr, sehr katholisch-konversativ ist, wird jetzt mehr Augenmerk geschenkt, weil Herr L. ja der Nachfolger von Frau M. werden möchte. Und in dem Zusammenhang stellt sich halt die Frage: Sag mir, mit wem du dich umgibst – und ich sag dir, wer du bist … Oder so ähnlich.

Nun ist es ja so, dass nichts neu ist in dem Sinne, dass es dergleichen nicht schon ganz ähnlich gegeben hätte. Wer sich in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten mit der Thüringer Unionspolitik beschäftigt hat, der weiß, dass auch hier in der – sagen wir mal – zweiten Reihen zwei, drei sehr christlich-konservative Menschen Strippen zogen beziehungsweise noch ziehen. Das gehört einerseits zur Bandbreite der Union, und andererseits ist es halt auch sehr anziehend für diese Klientel, sich in der Landespolitik auf solchen Posten zu verdingen – und zwar zu Zeiten, in denen die Studienkollegen noch linksreformiert auftreten.

Kommen wir zurück auf jenen jetzt Mittdreißiger, der Herrn Laschet als Evt.-Kanzlerkandidat den Rücken beim Regieren in NRW frei hält. Der hat sich mal mit Anfang 20 in eine TV-Talkshow gesetzt und erzählt, dass er vor der Ehe unbefleckt bleiben wolle. Generation Benedikt halt. Aber er soll dann Vater geworden sein, noch ehe er getraut worden war …

Ich finde: Zum einen ist es mutig, so eine Position in der Öffentlichkeit zu vertreten. Niemand muss ja diese Art der sehr katholischen Zurückhaltung teilen. Sie darf halt nur nicht zu einem Maßstab in der säkularen Gesellschaft erhoben werden. Und zum anderen hat sich ja dann im realen Leben gezeigt, dass es sich beim Bekenntnis zur Jungfräulichkeit (gibt es eigentlich einen adäquaten Begriff für Jungmänner?) eben oft nur um einen Mangel an Fantasie handelt, dem die wahre Liebe abhilft.

Und nun? Deutschland ist jedenfalls nicht auf dem Weg zum Glaubensstaat, egal, wie die Wahl im Herbst endet.

