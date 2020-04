Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Schutz fürs Gesicht

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wäre ich öfter in Jena, in Nordhausen oder auf Ämterbesuch im Weimarer Land, hätte ich mich schon viel länger daran gewöhnt: Menschen mit Mundschutzmasken im öffentlichen Raum. Bisher kannte ich das nur von Asienreisen. Da wollten sich früher die Menschen eher vor Schmutz in der Luft schützen – und natürlich auch vor Ansteckung.

Jetzt sehe ich generell vermehrt Menschen mit diesem Schutz im Gesicht auf den Straßen auch dort, wo es keine Verpflichtung gibt. Wobei das freiwillige Tragen beim Spazieren nicht schadet, denn wenn dies den Menschen ein Sicherheitsgefühl vermittelt, dann ist es ja auch schon etwas wert. Viele haben ja regelrecht Angst vor Erkrankung, altershalber, wegen Vorschädigungen oder auch deshalb, weil sie sich generell stark sorgen. Gesagt werden muss aber auch, dass die Bedeckung von Mund und Nase nicht leichtsinnig machen soll im Umgang mit anderen Menschen. Abstand halten hat weiterhin oberste Priorität. Und wichtiger als draußen ist das – weitgehend freiwillige – Tragen von solch Bedeckungen in geschlossenen Räumen, wo der Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Meter besonders wichtig ist.

Gestern bin ich in der Stadt einer älteren Frau begegnet, die sich etwas Besonderes hat einfallen lassen. Der Brillenträgerin waren beim normalen Mund-Nase-Schutz die Gläser beschlagen. So hatte sie auf eine Klarsichthülle Sichtfenster aufgezeichnet und die Blickfelder ausgeschnitten; diese auf die Bügel gesteckt, kann sie sich nun mit dem Sicht- und Spuckschutz frei bewegen.

Wer das nachbasteln will, findet dazu Anleitungen im Internet. Dort gibt es auch Nähanleitungen für selbstgeschneiderte Masken oder Falttechniken für Tücher, die sich mit Haargummi gut an den Ohren befestigen lassen im Gesicht. Zur Not reicht ein Schal.

