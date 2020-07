Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Selbst gemacht

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wie lässt sich etwas kopieren und fälschen, für das man keine Vorlage hat? Stellen Sie sich einen Geldfälscher vor, der ohne echte Scheine sein eigenes Zahlungsmittel erfinden würde. Kurios.

In Südthüringen gibt es offenbar Menschen, die sich gedacht haben: Falsche Papiere? Nichts leichter als das …

Und dann hat sich vermutlich einer an seinen Computer gesetzt und eine Bescheinigung zusammengestellt, die als Attest zur Befreiung vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung dienen sollte. Wahrscheinlich muss man dafür ein Schreiben vom Arzt einscannen und dann unter dem Briefkopf einen Text stellen, der irgendeinen Hinderungsgrund für das Aufsetzen einer Alltagsmaske bestätigt. Ein paar Lateinkenntnisse wären vielleicht ganz hilfreich, damit das Gegenüber beim Lesen gleich überzeugt ist. Spätestens bei der Fälschung der Unterschrift oder eines Stempels wird es kriminell…

Nun fragt sich nicht nur die Polizei: Warum macht jemand so etwas? Und was will er damit?

Aufgefallen ist die Sache im Meeresaquarium Zella-Mehlis: Dort waren binnen weniger Tage mehrere Besucher mit solchen Attesten aufgetaucht. Dem Inhaber kam das merkwürdig vor. Die Polizei prüfte, kam den Fälschern auf die Schliche. Gegen die maskenlosen Meerestierfreunde wird jetzt ermittelt: Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier nicht um ein Südthüringer Phänomen handelt, sondern dass auch anderswo mit Attesten, die keine sind, Dummheiten gemacht werden. Wenn das um sich greift, dann können einem tatsächlich jene Menschen leid tun, die aus medizinischen Gründen wirklich keine Maske tragen dürfen. Sie geraten jetzt wegen ein paar Fälschern in den Ruch, sich womöglich so ein Papier in Heimarbeit gebastelt zu haben.

