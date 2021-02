Unter uns gesagt: So feiern richtige Narren

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Jetzt ist die Zeit der Narretei. Und wer ein richtiger Karnevalist ist, der will feiern. Und das geht. Anders als in Jüchsen natürlich, wo wohl ein paar Leute mit einem unverdächtigen Autokorso was machen wollten, denen sich dann kostümierte Fußgänger anschlossen, die ihr Auftreten wohl witzig oder rebellisch fanden. Am Ende musste die Polizei durchzugreifen.

Wahrscheinlich gehen die unlustigen Unmaskierten in die Geschichte der Narretei ein als das, was sie sind … Also keine Witzfiguren. Sondern Menschen, die aus lauter Fantasielosigkeit gefährlichen Blödsinn anstellen.

Also: Narren wollen jetzt Karneval oder Fasching feiern. Sie wollen sich verkleiden, und sie setzen dabei auf Gemeinschaftserlebnisse für die ganze Familie. Geht nicht? Geht doch. Und zwar digital. Ich hatte jüngst von einer Großcousine eine Einladung über Facebook erhalten. Sie ist sehr aktiv in der Fastnacht und zwar mit der ganzen Familie in einem proper aufgestellten Verein. Die Idee ihrer Vereinskollegen: Warum nicht aus den vielen Fotos von früheren Umzügen einen 2021er Umzug zusammenstellen, der dann aus dem Wohnzimmer des beliebten Moderatoren gesendet wird?! Als Zuschauer waren jene eingeladen, die sich entsprechend kostümiert vor den Bildschirm setzen wollten. Es wurden nicht nur Bilder gezeigt. Es wurden auch die Karnevalsgruppen erklärt – samt Schlachtruf natürlich und der Möglichkeit, diesen zu rufen, wie es sonst durch das Publikum am Straßenrand guter Brauch ist.

Die Resonanz war überzeugend. Ich würde sagen: Jeder Verein kann das adaptieren. Und damit närrische Freude ins Haus bringen.

