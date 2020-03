Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Sorge und Empörung

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Was da bei einer Linke-Strategiekonferenz gesagt wurde, war für Professor Dr.-Ing. habil. Reinhard Schramm, Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Anlass, sich in einem Brief direkt an Herrn Riexinger zu wenden. Er hat mir einige Auszüge unter der Überschrift „Ich bin traurig und erschrocken“ für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, was ich hiermit gerne mache. Herr Schramm schreibt: „Sie, sehr geehrter Herr Riexinger, haben Rechtsextremismus stets verurteilt. Das ist gut und wichtig. Aber Sie haben zum Linksextremismus Ihres Mitglieds Sandra L. gelächelt. Auch wenn meine nahen Verwandten den Gaskammern, also dem Rechtsextremismus, zum Opfer fielen, so empfinde ich auch Empörung über den Linksextremismus. Der Vorgang in der ersten Reihe auf Ihrer Strategiekonferenz beweist mir: Linksextremismus ist ein Problem Ihrer Partei. Seine Bekämpfung müsste für Sie als Parteivorsitzender eine äußerst wichtige Aufgabe sein. Aber für die Lösung dieser Aufgabe sind Sie für mich unglaubwürdig geworden.“

Bei einer Linke-Veranstaltung in Kassel hatte voriges Wochenende die genannte Teilnehmerin geäußert: „Energiewende ist auch nötig nach ‘ner Revolution. Und auch wenn wir das ein(e) Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen...“ Parteichef Bernd Riexingers Antwort darauf: „Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein.“

Dass Tage später ein CDU-Bundestagsabgeordneter den Schluss zog, mit so einer Einstellung könne man auch ein Konzentrationslager führen, zeigt, dass offenbar in vielen Köpfen die Gefahr verbaler Maximalaufrüstung nistet.

Ich kann Sorge und Enttäuschung von Herrn Schramm mit Blick auf Riexinger und Co. mehr als nur gut verstehen.

