Unter uns gesagt: Spontane Besuche

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

In meiner Kindheit war es üblich, Verwandte spontan zu besuchen. Plötzlich standen also sonntags Onkel, Tante, Cousins und Cousinen vor der Tür. Dann wurde gemeinsam der am Samstag gebackene Kuchen verspeist – und wir Kinder machten uns bald davon, um draußen zu spielen, während drinnen die Erwachsenen über Dinge redeten, die uns noch nicht interessierten oder uns nicht zu interessieren hatten. Bei Letzterem wären wir gerne im Raum geblieben: Da ging es bisweilen um so Themen zum Ohrenspitzen wie Schwangerschaft, Trennung …

Einer unserer Onkel hatte einmal die grandiose Idee, jedem Kind 50 Pfennig zu bieten für ein vierblättriges Kleeblatt. Wahrscheinlich hoffte er, dass wir stundenlang suchen würden, um dann ohne Erfolg zum Abendbrot zurückzukehren. Aber da hatte er nicht mit unserer Findigkeit gerechnet: Wir haben ein wenig geschummelt. Und der Nachmittag wurde für ihn teuer, eher er uns auf die Schliche kam. Ach, was haben wir gelacht. Gemeinsam.

Jetzt sind wieder viele Menschen unterwegs. Und es darf durchaus mit Spontanbesuchen gerechnet werden nach dem Motto: Wir waren gerade in der Gegend. Wer hatte uns nicht alles schon mal versprochen vorbeizuschauen?!

Wenn alle, die mal zugesagt haben, in diesem Jahr auf den Reisen durchs Land ihre Verwandtschaft besuchen, müssen viele Kuchen gebacken werden …

Vielleicht ist das ja auch eine Coronafolge: Wir erinnern uns daran, wie wichtig es ist, Verwandtschaftsbeziehungen zu pflegen – und zwar nicht nur bei den großen Anlässen: Hochzeit oder Beerdigung.

Übrigens: Ein Anruf, um den Spontanbesuch rechtzeitig anzukündigen, ist ratsam.

