Unter uns gesagt: Still und leise

Stille Nacht, heilige Nacht? Bisher hieß es oft: lautstarker, hektischer Advent bis zur eiligen Nacht. Und auch das schöne Lied „Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will“ passte kaum zu dem ganzen Wirbel, der sich immer mehr zwischen Totensonntag und Dreikönig breit gemacht hatte.

Nein, ich finde Corona nicht gut. Und ich meine auch nicht, dass all die Einschnitte, die wir jetzt erleben und erleiden müssen, insofern mal eine nette Gelegenheit seien, um uns zu besinnen. Es ist eine Gelegenheit, ja. Aber eine teuer erkaufte. Ob sie gut ist, das wird jeder selbst einschätzen müssen – und es steht jetzt schon fest, dass es da zurecht ganz unterschiedliche Ansichten geben muss.

In meiner Kindheit war der Advent tatsächlich noch eine stille Zeit. Die Feldarbeit war getan. Nun galt es, viel in Haus und Hof vorzubereiten. Plätzchen backen inklusive. Abends blieb Zeit zum Beispiel für Laubsägearbeiten. Ich habe meiner Mutter als vielleicht Dreizehnjährige ein dreistöckiges Regal für ihre kleinen Gewürzgläser gezimmert und es auch bemalt. Ich glaube, sie hatte es 20 Jahre lang in der Küche hängen.

In einem anderen Advent – da war ich vielleicht zehn Jahre alt – habe ich für meine kleinen Geschwister ein Memory gebastelt. Grundlage waren zwei identische Versandhauskataloge. Und für die Kärtchen wurden Schuhkartons aus Pappe zurechtgeschnitten. Wir haben den restlichen Winter oft damit unser Vergnügen gehabt.

Natürlich hätten unsere Eltern so ein Spiel kaufen können. Aber das Selbermachen und die damit verbundene Heimlichkeit machte den besonderen Reiz dieser Adventszeit aus. Jüngst habe ich angefangen, einen Schal zu stricken, heimlich. Er ist ein Geschenk.

