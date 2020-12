Unter uns gesagt: Transportwesen in Nöten

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

An diesem Sonntag ist es so weit: Fahrplanwechsel. Das heißt bei der Bahn in Thüringen, dass die Regionalzüge nun einheitlich heißt:

RB für Regionalbahn und RE für Regionalexpress. Gemeint ist damit der Zug, der beispielsweise zwischen Weimar und Erfurt keine Zwischenstation macht.

Fahrplanwechsel ist am dritten Advent auch beim Verkehrsverbund Mittelthüringen. Und der hebt dabei auch gleich ein wenig die Preise an und wächst ein wenig. Übrigens gut am VMT ist, dass Bahncard-Besitzer einen Rabatt erhalten. Der VMT heißt so, weil es noch nicht gelungen ist, die Kleinstaaterei in der Verkehrspolitik von Schiene und Bus so weit zu überwinden, dass er zum VVT – Verkehrsverbund Thüringen – wurde. Es heißt, man sei dran. Aber wie lange heißt es das schon? Und die Schritte, die gemacht werden, sind klein, weil – das ist jetzt eine Behauptung meinerseits – in kommunalen Gremien kaum Personen ohne Dienstauto sitzen. Säßen da Menschen, die vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Thüringen unterwegs wären, dann gäbe es längst einen landesweiten, vielleicht gar einen mitteldeutschen Verbund. Denn das Sein verändert das Bewusstsein. Und das Bus- und Bahnfahren prägt den Blick auf die Verkehrspolitik.

Nun gut. Oder eben nicht gut. Die Stadt, deren Bewohnerin ich jetzt auch schon seit mehreren Jahrzehnten sehr gern sein darf, hat jüngst eine absichtsvoll in Auftrag gegebene Studie präsentiert, die besagte, dass ein 365-Tage-Ticket keine gute Lösung sei. Da mache man Minus. Und zudem führen dann jene Personen öfter in die Stadt, die schon bisher hin und wieder mit dem Bus in die City kämen. Mal sehen, ob der Stadtrat auch so rückwärtsgewandt tickt.

Kontakt: g.sommer