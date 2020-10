Unter uns gesagt: Unbekannter Teilnehmer

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wie geht es Ihnen, wenn abends um zehn das Telefon klingelt und „unbekannter Teilnehmer“ angezeigt wird? Rangehen oder nicht? Könnte ja etwas Wichtiges sein. Aber das Wichtigste im Freundes- und Bekanntenkreis erreicht uns heutzutage ja meist eher über andere Kanäle – also über E-Mail oder per Kurznachrichten unterschiedlicher Ausprägung.

Es gibt Bekannte, die einfach mal „vorbeitelefonieren“ wollen, wie das eine Freundin aus Kindertagen nennt. „Vorbeitelefonieren“ meint: Der einzige Anlass für das Gespräch ist, sich mal wieder melden zu wollen – also klassische Freundschaftspflege. „Vorbeitelefonierern“ – oder sind es nicht eher „Vorbeitelefoniererinnen“?! – darf der oder die Angerufene auch sagen, dass es gerade nicht günstig ist, weil zu spät am Abend oder weil man in diesem Moment keinen Nerv für ein längeres Telefonat hat. Freunde verstehen so etwas.

„Unbekannter Teilnehmer“ am späteren Abend: Das kann aber auch eine traurige Nachricht bedeuten. Womöglich telefoniert jemand, der einem nahesteht, vom elterlichen Festnetz aus, für das irgendwann eine Rufnummernunterdrückung beantragt wurde, und will wissen lassen, dass es einen Trauerfall in seiner Familie gibt. Diese Gespräche sind intensiv. Das weiß jeder, der schon einmal eine solche Nachricht überbringen musste – und dabei selbst noch ganz unter dem Eindruck der Ereignisse stand. Trauer braucht Zeit. Trauernde suchen unser Verständnis. Und das Reden über den, der von uns gegangen ist, ist ein erster Schritt, sich auf das, was unumkehrbar ist, einzulassen. Es ist der Anfang vom Frieden schließen mit dem Unausweichlichen.

Kontakt: g.sommer