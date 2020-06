Gerlinde Sommer über Reisepläne in Corona-Zeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Unterwegs

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!



Dieses Jahr war, ist und wird vieles anders. Immer deutlicher wird jetzt, dass das auch für die große Auszeit gilt: für den Urlaub. Natürlich sind derzeit all die Nachrichten besonders begehrt, die Reiseerleichterungen versprechen. Gefragt ist vor allem innereuropäisches Reisen. Die großen Fernreisen sind tatsächlich in weite Ferne gerückt. Das ist natürlich für all jene besonders traurig, die weit reisen wollten, um Verwandte, Bekannte oder Freunde zu besuchen.

Inzwischen gibt es ja so viele binationale oder multinationale Familien, dass sich das private Leben häufig über Kontinente spannt. Wenn wir aber zum klassischen Erholungsurlaub zurück kommen, dann zeigt sich, dass viele Menschen jetzt auf eine besondere Art Ferien wert legen: Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile sind besonders gefragt. Der Reisende verspricht sich durch Privatheit einen gewissen Schutz.

Heute hier, morgen dort: Das gelingt besonders gut mit dem Wohnmobil, als Radler oder als Wanderer. Für Wohnmobilisten und Menschen mit Wohnwagen habe ich einen guten Hinweis: „Landvergnügen“ heißt die dicke Broschüre. Sie verspricht, „Der andere Stellplatzführer“ zu sein. Und tatsächlich sind sehr viele sehr schöne Höfe in ganz Deutschland vermerkt, auf denen sich die Teilnehmer für eine Nacht als Gäste willkommen fühlen dürfen:

landvergnuegen.com

Gerlinde Sommers Weblog lädt zu „Gedankenreisen“ ein: