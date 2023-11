Unter uns gesagt: Unvergesslich

Gerlinde Sommer erinnert an den 9. November 1989.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Bei allem Gedenken am 9. November ist das, was vor 34 Jahren passierte, diesmal etwas in den Hintergrund getreten.

Das liegt – verständlicherweise – am entsetzlichen Geschehen vom 7. Oktober 2023. Doch die 1989er Freude ist unvergesslich. Als sich im Herbst der friedlichen Revolution die Mauer öffnete, wurden viele Freudentränen vergossen.

Da war plötzlich greifbar, dass es ein einiges Deutschland geben könnte – oder mindestens eine Begegnung von Menschen, die sich zuvor nicht treffen durften.

Längst sind wir in einer bisweilen von Gleichgültigkeit geprägten Normalität angekommen. Dabei ist uns Unglaubliches geschehen. Danke!