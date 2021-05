Unter uns gesagt: Veränderte Zeiten

Gerlinde Sommer über die Präsenzkultur in der Arbeitswelt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Jetzt, da sich die Situation etwas entspannt hat – generell betrachtet –, können wir ja mal darüber reden, dass alles Schlimme meist auch was Gutes hat. Oder wie eine Bekannte kürzlich sagte: Corona hat möglich gemacht, was früher nicht gegangen wäre. Beispiel Homeoffice. Die gute alte Präsenzkultur ist dahin. Und viele weinen ihr nicht nach.

Präsenzkultur hieß, dass in manchen Betrieben der als bester Mitarbeiter galt, der abends der Letzte im Büro war. Nicht weil es so viel noch zu tun gegeben hätte, sondern weil der Chef meinte, es könnte bei ihm ja noch der Geistesblitz einschlagen. Und wer danach fragte, ob nicht manche Arbeit am heimischen Schreibtisch erledigt werden könnte, wurde scheel angesehen. Meist führte das dazu, dass vor allem Mütter notgedrungen ihre Bürozeiten verkürzten und irgendwie versuchten, mit einem Halbtagsjob über die Runden zu kommen. Stichwort: Fachkräfte-Verschwendung.

Nicht, dass die Pandemie nötig gewesen werde. Beileibe nicht. Aber bisweilen ändert sich erst etwas, wenn es nicht mehr anders geht. Verknöcherte Strukturen brechen auf. Und wenn wir nicht alle in alte Muster zurückfallen, wird sich die Arbeitswelt künftig in manchen Bereichen anders darstellen. Es sollen nicht alle vereinzelt zu Hause werkeln, nur weil das in ihrem Beruf möglich ist. Aber beim klassischen Bürojob muss nicht alles wieder so werden, wie es war. Ob es dann immer besser ist, sei dahingestellt. Aber möglicher denn je sind flexibleres Lösungen. g.sommer@tlz.de