Unter uns gesagt: Verantwortlich handeln

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Erinnern Sie sich noch, als Sie das ersten Mal von der „neuen Normalität“ hörten, die in Coronazeiten Einzug halten müsse? Leider ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir zu einer sicheren und zugleich freien Lebensgestaltung finden, ein wenig ins Hintertreffen geraten. Es geht darum, dem Infektionsgeschehen gerecht zu werden und zugleich diese Gesellschaft nicht in den Dauernotbetrieb zu versetzen.

Derzeit machen vor allem die Ängstlichen von sich reden: Die sind außer sich wegen der Furcht um die Gesundheit, die anderen wüten aus Furcht vor dem Verlust der Freiheit. Beides zeugt von Fieber und nicht von klaren Köpfen.

Da ist jene Immer-noch-CDU-Vorsitzende, die sich damit zitieren lässt, alle Arbeitnehmer sollten bei der Arbeit Maske tragen. Schreck lass nach: Abstand genügt wohl nicht mehr? Wenn man genauer nachliest, war es wieder mal einer von diesen Vorschlägen, die darauf zielen, dass man etwas in Erwägung ziehe, falls die Zahlen steigen. Ich brauche diesen Alarmismus nicht. Diesen politischen Umgang mit dem Infektionsgeschehen halte ich für kontraproduktiv – und der Situation, in der wir zu einer „neuen Normalität“ finden müssen, keineswegs angemessen.

Andererseits sind da die Leute, die sich keinen Maulkorb anlegen lassen wollen. Wer will das schon? Es ist nur so, dass sie die Maske als Maulkorb empfinden und als Maskengegner natürlich auch nicht mit Maske demonstrieren wollen. Und natürlich auch nicht am Schutz des Gegenübers interessiert sind. Klar: Wir sind in dieser Hinsicht ein Land der Egoisten.

Angesichts dieser Extrempositionen wird es immer schwieriger, durch die Zeit der „neuen Normalität“ zu navigieren. Die Zukunft liegt in der Abwägung. Das nenne ich verantwortliches Handeln – und dafür zuständig sind wir als Gesamtgesellschaft.