Unter uns gesagt: Viel Glück auf allen Wegen

Gerlinde Sommer zu einer mutmachenden Begegnung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wahrscheinlich hat in all den Fahrzeugen, die vor mir über den schmalen Waldweg Richtung Stadt gefahren waren, am hellichten Tag keiner zwei Sitzplätze frei. Ich halte also an und frage die beiden jungen Frauen, ob ich sie mitnehmen darf. Das erspart ihnen drei Kilometer Fußweg und gibt mir Einblicke in ihr Leben. Die eine ist seit vier Jahren hier und spricht sehr gut Deutsch. Bald macht sie ihren Abschluss im Sprachkurs und will dann eine Lehre als Arzthelferin beginnen. Ein Praktikum habe sie schon gemacht. Die andere, seit einem Jahr hier und verheiratet, will ebenfalls die Sprache gut lernen, sagt sie mir stockend. So nette jungen Frauen. Manche aber sehen nur das Kopftuch der einen und fahren vorbei. g.sommer@tlz.de