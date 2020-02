Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Vor 100 Jahren und heute

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Heute halten wir Rückblick auf die Weimarer Republik. An diesem 6. Februar wird in mehreren deutschen Städten der Tag der Weimarer Republik begangen – genau 101 Jahre nach dem erstmaligen Zusammentritt der verfassunggebenden Nationalversammlung im Deutschen Nationaltheater.

Es gibt dazu einige Veranstaltungen gerade auch in Weimar, die sich vom Haus der Weimarer Republik bis zum DNT spannen. Am Gründungsort der ersten deutschen Demokratie wird das Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz von 9 bis 18 Uhr freien Eintritt für alle Besucher gewähren. Vormittags sind Besuche von Schulklassen avisiert, sie testen das neue pädagogische Begleitmaterial der Erinnerungsstätte.

Um 12.30 Uhr startet am Theaterplatz eine interaktive Stadtführung mit Schülern des Goethegymnasiums Weimar zu den demokratischen Ursprüngen unserer Stadt. Um 14 Uhr lädt an gleicher Stelle die Tourist-Information zu einer öffentlichen Sonderführung „Demokratie aus Weimar“ ein.

Und um 16 Uhr kann man im Haus der Weimarer Republik Auftritte von Schauspielern erleben und sich somit in die bewegte Zeit vor 101 Jahren versetzen.

Um 17 Uhr gibt es dann unter dem Titel „Und ein Jahr danach?“ eine Diskussionsveranstaltung im Foyer des Deutschen Nationaltheaters. Spannend wird das auch deshalb, weil sich bei der Gelegenheit nicht nur ein Jahrhundert zurückschauen lässt.

Spätestens seit gestern wird ja ständig der Vergleich von heutiger und damaliger Thüringer Politik gezogen. Wir werden also auch darüber zu reden haben, wie es um die parlamentarische Demokratie bestellt ist.

Meiner Ansicht nach sind die Verhältnisse 1920 und 2020 durchaus nicht deckungsgleich. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber aus der Geschichte lässt sich doch eine Menge lernen. Und das wollen wir zum 101. Geburtstag der Weimarer Demokratie beherzigen.

