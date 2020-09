Unter uns gesagt: Vor 81 Jahren

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Manchmal hören wir den Satz von der längsten Friedenszeit der Geschichte – gemeint ist damit das Glück der Generationen im Westen, seit 1945 in einer weitgehend friedlichen Welt leben zu können. Ich erinnere mich an den Satz eines alten Mannes vor bestimmt bald 40 Jahren: Jede Generation sucht den Krieg. Das war und ist eine schreckliche Vorstellung. Ich hoffe, dass wir klüger geworden sind als die Menschen vor uns: Alle paar Jahre zogen die Männer in den verheerenden Kampf und Frauen, Kinder sowie Alte gerieten in Not und Elend. Oft ging es um Volk und Vaterland, manchmal um Gott und fast immer um Überheblichkeit.

Was hat uns denn nun diese längste Friedenszeit der jüngeren Geschichte gelehrt? Jedenfalls nicht den eindeutigen Willen zu einem Leben in Friedfertigkeit. Der Frieden wird als etwas Selbstverständliches hingenommen – und nicht in eine Beziehung zur Wirtschaft gesetzt, die zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt lebt – und unser Wohlleben mit sichert.

Wir leben in einer Zeit, in der nicht wenige Menschen ein Höchstmaß an Anspruchshaltung ausgeprägt haben bei gleichzeitiger Verweigerung, Verantwortung zu übernehmen. Sollen doch die anderen machen, denen zugleich die Legitimität abgesprochen wird … Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern auch unverantwortlich: Wenn wir in weithin gesicherten Verhältnissen derart kriegerisch miteinander umgehen, wie soll denn dann überhaupt Frieden gewahrt werden, wenn es mal nicht so gut läuft? Wir können derzeit beobachten, wie sich diese Gesellschaft der vielen Egoismen in eine fatale Richtung entwickelt. Das aber bringt Unfrieden. Eine lebendige Demokratie braucht den engagierten, friedvollen Bürger. Der

1. September mahnt!

